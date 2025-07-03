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06:42, 3 июля 2025Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на врачей

Пациент с ножом напал на врачей в городской больнице Иркутска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Иркутской городской больнице №8 вооруженный ножом пациент напал на врачей. Об этом сообщило СУ СК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

«Мужчина, вооруженный ножом, напал на медицинский персонал и нанес ранения двум женщинам. Пострадавшие госпитализированы. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции», — сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». На месте работают следователи и криминалисты, обстоятельства произошедшего выясняются. В ближайшее время подозреваемого доставят на допрос.

Ранее сообщалось что в Тюмени молодые люди избили врача у кабинета в больнице в День медработника.

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