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15:15, 17 июня 2025Россия

Российского врача толпой избили в День медработника

«112»: В Тюмени молодые люди избили врача у кабинета в День медработника
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

В Тюмени молодые люди избили врача у кабинета в больнице в День медработника. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, нетрезвая компания пыталась толпой попасть на прием. Одному из товарищей нужна была помощь.

Сначала горожане общались с доктором на повышенных тонах. Когда аргументы закончились, молодые люди напали на врача.

Пострадавший получил множественные травмы, а агрессоры скрылись. Позже их вычислили сотрудники правоохранительных органов и задержали.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина в хиджабе избила россиянку в очереди на прием к врачу.

Еще раньше в Москве пенсионерку избили за попытку сорвать никаб с пассажирки метро.

ЖЗЛ
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