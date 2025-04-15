В Москве избили пенсионерку за попытку сорвать никаб с пассажирки метро. В прошлом нападавшая была заложницей боевиков Басаева

Избитая из-за никаба в Москве пенсионерка была заложницей Басаева в Буденновске

В вагоне поезда московского метро 61-летняя пенсионерка пыталась снять никаб с попутчицы. В результате ее избили.

Пострадавшей оказалась бывший фотокорреспондент Наталья Медведева, которая была в числе добровольных заложников во время теракта в Буденновске, осуществленного в июне 1995 года боевиками под руководством бывшего чеченского «террориста номер один» Шамиля Басаева.

Женщина объяснила, что после пережитого теракта ее пугают люди в мусульманской одежде в общественных местах.

Пенсионерка пыталась сорвать никаб с показавшейся ей подозрительной пассажирки

Женщина хотела снять никаб с попутчицы, поскольку та показалась ей подозрительной. На защиту мусульманки встал ее спутник. Он нанес пожилой россиянке удар кулаком по голове и с криком протащил ее за волосы в проход поезда. Несколько пассажиров пытались удержать его. «Это моя честь! Вы что делаете? ***** [Тварь]! Это моя честь! Ты кого за волосы трогаешь?» — кричал мужчина. Девушка в никабе в момент нападения отошла в сторону, оставив религиозный убор на голове.

По словам очевидцев, пенсионерке сломали планшет, на который она снимала, как ее бьют. «Этот мужик и бил ее, и вырывал волосы, после чего она попыталась защититься, сняв никаб с женщины. А он ее повалил и бил ногами. Он изначально отобрал планшет у женщины и разбил его, женщина в никабе просто сидит спокойно, никто ее не трогал», — сказал один из пассажиров.

После конфликта пенсионерка была арестована

Наблюдавшие за потасовкой граждане вызвали сотрудников полиции. Спустя некоторое время столичную пенсионерку пригласили в суд, там вынесли решение о наказании. Она получила семь суток административного ареста.

При этом мужчину, ударившего пенсионерку и сломавшего ей планшет, тоже арестовали, но на 13 суток.

Обвиняемая отметила, что подавала апелляцию на решение суда, однако ее не утвердили. Теперь она намерена обращаться в вышестоящие инстанции. Кроме того, москвичка возмутилась, что съемку другого человека на видео сочли хулиганством.

Здание захваченной больницы Буденновска Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ

Медведева была заложницей во время теракта, произошедшего в июне 1995 года. Тогда Шамиль Басаев и две сотни его боевиков напали на город Буденновск Ставропольского края. Они захватили больницу и взяли в плен около 2000 человек, в том числе беременных женщин и новорожденных. Преступники требовали вывести из Чечни федеральные войска и признать независимость Ичкерии. Жертвами были почти 130 человек.