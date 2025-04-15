Избиение пенсионерки за попытку снять никаб с пассажирки метро Москвы попало на видео

В Москве попытка пенсионерки снять никаб с пассажирки метро привела к драке

В Москве в поезде метро 61-летняя пенсионерка попыталась снять никаб с показавшейся ей подозрительной пассажирки. В результате началась драка, видео с которой опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как пенсионерка пытается стянуть с мусульманки головной убор. Параллельно с этим спутник девушки наносит пожилой россиянке удар кулаком по голове и с криком стаскивает ее за волосы в проход поезда. Еще несколько пассажиров пытаются удержать мужчину. «Это моя честь! Вы что делаете? ***** [Тварь]! Это моя честь! Ты кого за волосы трогаешь?» — кричит знакомый девушки в никабе, которая в этот момент отходит от очага конфликта, оставив религиозный убор на голове.

Как рассказали очевидцы, пенсионерке сломали планшет, на который она снимала, как ее бьют. «Этот мужик и бил ее, и вырывал волосы, после чего она попыталась защититься, сняв никаб с женщины. А он ее повалил и бил ногами. Он изначально отобрал планшет у женщины и разбил его, женщина в никабе просто сидит спокойно, никто ее не трогал», — утверждает собеседник канала.

По данным «Осторожно, Москва», в результате пенсионерку арестовали на семь суток. Суд установил, что во время перепалки россиянка хватала пассажирку за голову и пыталась снять с нее никаб. На пожилую женщину составили протокол о мелком хулиганстве. Приняты ли меры в отношении бившего пенсионерку мужчины, не уточняется.

Ранее в России мальчика поставили на колени и заставили просить прощения за снятый со сверстницы хиджаб. Где конкретно снят ролик, неизвестно. Предположительно, запись сделана детьми мигрантов.