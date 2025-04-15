Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 15 апреля 2025Россия

Пытавшуюся снять никаб с пассажирки в метро Москвы пенсионерку наказали

Москвичка пыталась снять никаб с пассажирки метро и получила семь суток ареста
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Zhoga / Shutterstock / Fotodom

В Москве 61-летнюю пенсионерку, пытавшуюся снять никаб с пассажирки метро на станции «Филатов Луг», наказали. Горожанка получила семь суток административного ареста. О действиях россиянки в вагоне подземки стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, жительница района Вешняки, находясь в метро, обратила внимание на мусульманку в вагоне. Пожилой женщине от такого соседства стало не по себе — она достала телефон и начала снимать пассажирку в никабе.

Действия россиянки вызвали недовольство у спутника мусульманки. Молодой человек сделал москвичке замечание.

Между пассажирами вспыхнул словесный конфликт, который быстро перерос в потасовку. Во время стычки пенсионерка хватала пассажирку за голову и пыталась снять с нее головной убор.

Очевидцы уверяли, что сопровождающий девушку в никабе несколько раз ударил пожилую оппонентку.

Наблюдавшие за потасовкой граждане вызвали сотрудников полиции. Спустя некоторое время столичную пенсионерку пригласили в суд, там вынесли решение об административном аресте.

Ранее избиение пенсионерки за попытку снять никаб с пассажирки метро Москвы попало на видео.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Раскрыты причины нежелания россиян покупать жилье

    Посол Китая указал на попытки Трампа испортить отношения Москвы и Пекина

    Начальника отдела ФСС России осудили за мошенничество при закупке протезов

    Назван вероятный срок возвращения Kia в Россию

    Пытавшуюся снять никаб с пассажирки в метро Москвы пенсионерку наказали

    Китай объяснил нежелание покупать российский газ по новому маршруту

    Эксперты определили неожиданные последствия потребления поваренной соли

    Необычный каменный диск нашли в России

    Бастрыкин взял на контроль дело о расправе дочери над отцом в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости