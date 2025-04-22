Женщина в никабе ударила россиянку со словами «я у себя на Родине» и попала на видео

В Новосибирске женщина в никабе избила россиянку в очереди на прием к врачу

В Новосибирске женщина в никабе избила россиянку в очереди на прием к врачу. Видеозапись конфликта опубликовала главред издания «Регнум» Марина Ахмедова в Telegram.

Ролик начинается с вида поднимающихся с пола женщин, одной из них — ее голову покрывает платок — помогает муж. При этом на дверях женской консультации, где все и произошло, вывешен запрет на проход сопровождающих, обмечает Ахмедова.

Россиянка выражает возмущение «понаехавшими» и обещает обратиться в полицию. «Я у себя на Родине живу», — отвечает женщина в платке.

По данным Ахмедовой, к конфликту привело существование фактически двух очередей на прием — пациентов, записанных по времени, и тех, кто явился повторно.

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