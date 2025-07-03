Стал известен мотив напавшего на врачей в больнице россиянина

МВД: Напавший на персонал в городской больнице в Иркутске хотел убить врача

В Иркутске полицейские задержали пациента, напавшего на персонал городской больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по регионе.

Задержанный признался, что пытался расправиться врачом. Доктор якобы «хотел лишить его права на жизнь». Нападавший сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

Ранее стало известно, что мужчина, вооруженный ножом, напал на врачей и нанес ранения двум женщинам. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. На месте работают следователи и криминалисты.