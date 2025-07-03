Посол Келин раскритиковал призывы Британии к миру на Украине

Посол РФ Келин назвал лицемерием призывы Великобритании к миру на Украине

Британские власти проявляют лицемерие, выступая на словах за мирное завершение украинского конфликта и одновременно направляя новые партии вооружений Киеву. Об этом высказался посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, пишет ТАСС.

«Тут проявляется лицемерный характер позиции Лондона. Говорить о стремлении британской стороны к миру не приходится. Факты свидетельствуют об обратном», — отметил он.

По словам Келина, Великобритания направляет на Украину вооружения, загружает в интересах Киева свой военно-промышленный комплекс на годы вперед.

Как рассказал посол, в Лондоне не могут принять простых фактов, что дело идет к поражению Украины на поле боя, и по-прежнему пытаются всячески ее усилить, как бы готовя к переговорам.

Ранее члены британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза призвали остановить поставки оружия Украине и сосредоточиться на дипломатии. Профсоюз также выступил против снижения уровня жизни ради финансирования военных конфликтов.

Также сообщалось, что, согласно опросу института INSA, почти 50 процентов немцев выступили против продолжения поддержки Украины.