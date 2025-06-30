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11:59, 30 июня 2025Мир

В Британии потребовали прекратить военную помощь Украине

Telegraph: Британский профсоюз призвал остановить поставки оружия Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Члены британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT) призвали остановить поставки оружия Украине и сосредоточиться на дипломатии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, оказывая военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов государственного финансирования, пытаясь, но безуспешно, добиться военного поражения России на Украине», — сказано в резолюции, принятой на заседании профсоюза.

Авторы резолюции подчеркивают, что политика военной поддержки Киева наносит ущерб внутреннему благосостоянию Британии. Профсоюз выступил против снижения уровня жизни ради финансирования военных конфликтов.

Ранее, согласно опросу института INSA, почти 50 процентов немцев выступили против продолжения поддержки Украины. Только 28 процентов опрошенных выступили за продолжение всесторонней поддержки Киева, 7 процентов поддержало лишь дальнейшее финансирование Украины, а 8 процентов — продолжение поставок вооружений.

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