INSA: Почти 50 процентов немцев выступили против продолжения поддержки Украины

Почти 50 процентов немцев выступили против продолжения поддержки Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса института INSA, сообщает t-online.

«46 процентов немцев хотят, чтобы следующее правительство ФРГ не поддерживало Украину ни вооружениями, ни деньгами», — говорится в материале.

Только 28 процентов опрошенных выступили за продолжение всесторонней поддержки Киева, 7 процентов поддержало лишь дальнейшее финансирование Украины, а 8 процентов — продолжение поставок вооружений.

По данным опроса, идея прекращения поддержки Украины пользуется особой популярностью среди молодежи, женщин и жителей востока Германии. Также против помощи Украине выступают избиратели немецких партий «Альтернатива для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (по 79 процентов опрошенных).

Ранее немецкий политолог Александр Рар предупредил, что Германия рискует остаться изолированной в Европе, поддерживая Украину. По его словам, вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов поддерживать Киев по моральным соображениям, однако проблема заключается в том, что правящие партии не ответили на вопрос, откуда возьмутся деньги на это.