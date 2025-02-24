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02:43, 25 февраля 2025Мир

Германию предупредили о рисках изоляции в Европе из-за продолжения помощи Украине

Политолог Рар: Германия рискует стать изолированной в Европе, поддерживая Киев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Немецкий политолог Александр Рар предупредил, что Германия рискует остаться изолированной в Европе, поддерживая Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнил, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов поддерживать Киев по моральным соображениям, однако проблема заключается в том, что правящие партии «не привыкли размышлять в каких-то не идеологических сферах» и не ответили на вопрос, откуда возьмутся деньги на дальнейшую помощь.

Такими решениями Германия загоняет себя в угол, уверен Рар. Он допустил, что какое-то время Берлин будет настаивать на одном приоритете — не допустить проигрыша Украины, на фронт будет поставляться последнее оружие.

«Даже если там под конец будет только Англия, Франция и Германия с их слабыми правительствами, а другие — венгры, даже поляки — все откажутся.... Германия может с таким намерением просто остаться изолированной в Европе», — заявил политолог.

Он добавил, что таким образом Берлин рискует рассориться с США, Китаем, окончательно потеряет Россию, и тогда для ФРГ «настанет черный час».

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, победу на которых одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС под руководством Мерца.

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