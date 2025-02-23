Шольц признал поражение своей партии на выборах

Шольц признал поражение СДПГ на выборах и назвал результат партии горьким

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и назвал полученный результат горьким. Об этом сообщает ТАСС.

«Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах», — подчеркнул он во время выступления в штаб-квартире партии в Берлине после оглашения предварительных результатов.

Кроме того, глава правительства Германии взял ответственность за поражение правящей партии на прошедших выборах. Он уже поздравил с победой своего конкурента, лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца.

Как ожидается, именно Фридрих Мерц станет новым канцлером ФРГ, однако, вероятно, что СДПГ сможет снова войти в правящую коалицию, но уже на правах младшего партнера. Тем не менее окончательный расклад о будущей коалиции будет понятен после публикации итоговых результатов выборов и распределения мест в бундестаге между партиями.

По данным первых экзит-полов, СДПГ заняла третье место, набрав лишь 16 процентов голосов. Это будет худший результат в истории партии с 1887 года.