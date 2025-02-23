На выборах в Германии победил консервативный блок ХДС/ХСС

ARD: Экзит-полы показали победу консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в ФРГ

В Германии на выборах в бундестаг победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, представленные телеканалом ARD.

По этим данным, ХДС/ХСС набирают 29 процентов голосов. Второе место впервые в истории заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ее результат — 19,5 процента, что почти в два раза больше показателей предыдущих выборов 2021 года. Лидер АдГ Алиса Вайдель уже заявила, что ее партия готова участвовать в формировании правительства.

Правящая Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца опустилась на третье место, получив лишь 16 процентов голосов. Кроме того, в бундестаг, как ожидается, уверенно пройдут еще две партии — «Зеленые» и «Левые», с результатом в 13,5 и 8,5 процента. Тем не менее окончательные результаты голосования и точное распределение мест в бундестаге будут объявлены позднее.

Явка на сегодняшних выборах составила рекордные 83 процента. Это почти на семь процентов больше, чем показатели 2021 года. При этом ранее немецкие СМИ указывали на более низкую явку после данных о голосовании за первые часы работы избирательных участков.