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18:54, 23 февраля 2025Мир

В Германии сообщили о низкой явке на выборах в бундестаг

NTV: В Германии явка на выборах в бундестаг оказалась ниже показателей 2021 года
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

В Германии явка на выборах в Бундестаг оказалась ниже, чем в предыдущую избирательную кампанию, которая проходила в 2021 году. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на региональные избиркомы.

Так, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за первые три часа успели проголосовать 21,3 процента избирателей, тогда как четыре года назад этот показатель составил 23,8 процента. Аналогично и в Гамбурге к этому времени воспользовались своим правом голоса 45 процентов избирателей против 49,8 процентов в 2021 году.

Вместе с тем, данные о явке пока не учитывают граждан, которые решили проголосовать по почте и, возможно, итовые результаты все-таки превзойдут показатели прошлых выборов. Избирательные участки закроются в Германии в 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии сегодня, в них принимают участие 29 партий. По последним опросам, вероятным лидером станет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), за него были готовы проголосовать около 30 процентов избирателей.

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