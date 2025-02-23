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09:36, 23 февраля 2025Мир

В выборах в бундестаг примут участие 29 партий

В выборах в парламент Германии примут участие 29 политических партий
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В досрочных парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье в Германии, примут участие 29 политических партий. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что от исхода голосования зависят отношения России и Германии. Выборы определят будущее страны, которая считается экономическим локомотивом Европейского союза, на ближайшие четыре года.

Избирательные участки отроются в 10:00 по московскому времени и будут работать до 20:00. Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты могут обнародовать в ночь на понедельник, а в последующие дни будут раскрыты окончательные результаты.

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После выборов партии начнут переговоры, который позволят понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве. После этого будут проведены коалиционные переговоры с разбором программ, которые лягут в основу будущего коалиционного договора.

До учредительного заседания нового парламента и создания нового кабинета министров депутаты этого созыва и члены правительства Олафа Шольца продолжат исполнять свои обязанности.

Ранее в феврале американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск поддержал немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) накануне выборов в бундестаг.

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