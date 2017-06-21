Присяжные признали виновными всех фигурантов дела «банды чистильщиков»

Присяжные в Мосгорсуде вынесли обвинительный вердикт Павлу Войтову, Елене Лобачевой, Артуру Нарциссову, Максиму Павлову и Владиславу Каратаеву по делу о серийных убийствах. Об этом «Ленте.ру» в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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«Все подсудимые единодушно признаны виновными в совершении всех, вмененных в вину преступных эпизодов», — говорится в пресс-релизе инстанции. Уточняется, что один из подсудимых, Нарциссов, признан заслуживающим снисхождения.

Как установили присяжные, предполагаемый лидер организованной преступной группировки Войтов совершил 14 убийств (пять из них — в соучастии с другими членами банды). Также на счету подсудимых покушение на убийство, грабежи и разбойные нападения. Орудовала банда в Подмосковье (Голицыно, Одинцово) и столице — в лесопарке «Кусково», на Измайловском бульваре, на Сиреневом бульваре, на улицах Брянский пост, Шелепихинский мост, Беговая, Земляной Вал.

«Молодые люди, желая противопоставить себя окружающему обществу и проявить свое превосходство над ним, объединились в организованную преступную группу и совершали нападения на граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения», — уточняется в сообщении. Речь идет о бродягах, лицах склонных к попрошайничеству и употреблению спиртного.

Войтов и был задержан в марте 2015 года в Москве. На допросе он заявил, что, совершая данные преступления, он хотел очистить город.