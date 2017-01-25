Бывший милиционер пошел под суд за ритуальные убийства бомжей

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, обвиняемого в заказных и ритуальных убийствах шести человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в среду, 25 января, в редакцию «Ленты.ру».

По версии следствия, до совершения преступлений Байрамбеков служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане в течение одного года. В 2002 и 2010 годах Байрамбеков застрелил по заказу двух екатеринбургских предпринимателей. За эти убийства он получил денежное вознаграждение, сумму которого в СК не уточнили.

Материалы по теме Чтобы не настиг злой срок Зачем пожизненно осужденный ангарский маньяк признается в новых убийствах

Позже бывший страж порядка увлекся изучением оккультных обрядов, в результате чего на протяжении 2014 года он убил четверых бомжей, злоупотребляющих спиртными напитками. Во время убийств Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения: убийства совершались в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, с чтением молитв.

Обвиняемый прошел три психолого-психиатрические экспертизы и признан вменяемым. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения по существу.

12 января стало известно, что жертвами бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова могли стать 80 человек. В настоящее время он отбывает пожизненный срок за убийство 22 женщин.

В январе 2015-го в суде было доказано, что Попков совершал преступления в период с 1994 по 2000 год. Однако в ходе расследования выяснилось, что в действительности он убивал с 1992-го по 2010-й. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком.