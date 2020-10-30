Российского подростка застрелили в ходе нападения на отдел полиции

В Татарстане 16-летний подросток напал с коктейлями Молотова на отдел полиции и был застрелен. Об этом в пятницу, 30 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в городе Кукморе в ночь на 30 октября. Несовершеннолетний пришел с коктейлями Молотова к отделу МВД и бросил их в здание. Его попытались задержать сотрудники полиции. Подросток кричал им, что они неверные, а также «Аллах Акбар» и размахивал ножом.

В какой-то момент несовершеннолетний напал на начальника изолятора временного содержания (ИВС) и нанес ему тяжелое ранение. Правоохранители применили табельное оружие и застрелили напавшего.

Полицейские уже установили его личность. Им оказался местный житель Виталий А. 2004 года рождения. По предварительным данным, подросток был радикальным исламистом.

Следователи назвали произошедшее покушением на теракт

После инцидента в Кукморе Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о покушении на теракт. Также возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По данным СКР, ночью 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции.

В ходе задержания он нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате напавший скончался до приезда медиков.