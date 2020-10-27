Российского полицейского оправдали по делу о нападении с ломом на депутата

В Татарстане Зеленодольский городской суд вынес оправдательный приговор российскому полицейскому Виталию Мельнику, которого обвиняли в нападении с ломом на депутата Алексея Соловьева с целью его убийства. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По итогам рассмотрения уголовного дела суд пришел к выводу о непричастности фигуранта к покушению на потерпевшего.

Соловьев возмущен оправданием полицейского. Он намерен обжаловать решение суда. «Дело умышленно не расследовали и всячески разваливали. Полицейские якобы умудрились потерять главный вещдок — лом. Я опознал подсудимого, результаты четырех психофизиологических экспертиз подтвердили, что нападение на меня совершил именно Мельник. Как его могли оправдать?» — заявил потерпевший.

Согласно решению Зеленодольского суда, дело о нападении на Соловьева вернут следственным органам для возобновления поиска преступников, организовавших и совершивших покушение.

В 2011 году на депутата Зеленодольского горсовета Алексея Соловьева, вступившего в конфликт с мэром Зеленодольска, напал неизвестный, избив его ломом, но он выжил. Преступление было признано заказным, но заказчика не нашли. Через несколько лет был задержан бывший сотрудник МВД Мельник, который на момент совершения нападения на Соловьева руководил отделом полиции. Он свою вину отрицал.