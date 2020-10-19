На полицейского завели дело из-за совершенного нижегородским стрелком убийства

В отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело из-за 18-летнего Даниила Монахова, который застрелил трех человек и покончил с собой в Нижегородской области. Об этом в понедельник, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Как считает следствие, в марте 2019 года подозреваемая не стала возбуждать уголовное дело в отношении Монахова.

При этом в действиях несовершеннолетнего содержались признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пунктами «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Ранее 19 сентября суд арестовал врача, выдавшего медицинскую справку Даниилу Монахову.

Утром 13 октября Даниила Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Всего в результате стрельбы погибли три человека, еще трое — получили ранения. Бабушка стрелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.