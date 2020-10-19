Арестован врач по делу устроившего массовое убийство нижегородского стрелка

Суд арестовал врача, выдавшего медицинскую справку 18-летнему Даниилу Монахову, который застрелил трех человек и покончил с собой в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Валерий Лазарев.

Медик подозревается в халатности. Мера пресечения ему избрана на период расследования преступления на один месяц 27 суток, то есть до 12 декабря. Защита врача просила о более мягкой мере пресечения, но получила отказ.

В рамках дела о массовом убийстве, устроенном молодым человеком, было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому.

Утром 13 октября Даниила Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Всего в результате стрельбы погибли три человека, еще трое — получили ранения. Бабушка стрелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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