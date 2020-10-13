Росгвардия отчиталась об отсутствии претензий к нижегородскому стрелку

Росгвардия сообщила, что уроженец Нижнего Новгорода Даниил Монахов, который убил трех человек и покончил с собой, недавно успешно прошел проверку на должное хранение оружия. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Согласно заявлению властей, сотрудники службы 17 августа осуществили проверку обеспечения Монаховым условий сохранности оружия, боеприпасов и патронов. По ее результатам было установлено, что Монахов выполняет все необходимые требования. У сотрудников Росгвардии претензий к нему не возникло.

Отмечается, что никаких оснований для отказа в выдаче молодому человеку документов на приобретение и хранение огнестрельного оружия не было, так как он предоставил все необходимые документы. В пресс-службе также сообщили, что Монахов не привлекался к административной и уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без обязательного медицинского освидетельствования. В Следственном комитете России отметили, что справку Монахов получил у сотрудников частной медицинской организации. Они выдали документ без медицинского исследования. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Утром 13 октября Даниила Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Всего в результате стрельбы три человека погибли, еще три получили ранения. Бабушка стрелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.