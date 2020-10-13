Стало известно о планах нижегородского стрелка устроить бойню

Уроженец Нижнего Новгорода Данил Монахов, который убил трех человек и покончил с собой, планировал устроить бойню в интернате, где он учился. Предполагаемые мотивы стрелка раскрыл Telegram-каналу «112» источник, близкий к расследованию.

Как стало известно каналу, 12 октября Монахов специально отпросился с учебы, чтобы съездить в поселок к бабушке, в доме которой хранилось оружие. Там он подготовил два ружья и около 50 патронов и собирался вернуться на автобусе в Нижний Новгород, чтобы устроить массовый расстрел в учебном заведении. Однако родственница отказалась отпускать молодого человека с оружием, в результате чего между ними произошла ссора, и он выстрелил ей в живот. Также он убил соседа, прибежавшего на крики женщины.

По мнению следователей, после этого Монахов понял, что его план по атаке на учителей и одногруппников сорвался, и решил выместить злость на случайных прохожих. Он расстрелял рейсовый автобус, а затем скрылся в лесу. Всего в результате стрельбы три человека погибли, еще три получили ранения.

Утром 13 октября Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

По словам источника в правоохранительных органах, нижегородский стрелок был нелюдим, увлекался компьютерными играми, оружием и сталкингом. Кроме того, по некоторым данным, в 9-м классе он уже хотел устроить в школе теракт. Однако тогда ФСБ узнала о его планах и поставила мальчика на учет.