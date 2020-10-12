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Раскрыты увлечения нижегородского стрелка

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Данил Монахов
Данил Монахов
Кадр: Telegram-канал Readovka

Данил Монахов, открывший стрельбу по людям в Нижегородской области, увлекался компьютерными играми, оружием и сталкерингом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Предварительное расследование показало, что 18-летнего россиянина интересовали тактико-технические характеристики, конструктивные особенности и история оружия. Кроме того, Монахов занимался сталкерингом — экстремальным индустриальным туризмом.

Как уточняет Telegram-канал Readovka, подросток был крайне нелюдим, часто шутил про смерть, интересовался темой колумбайна. В школе Монахов мечтал приобрести собственное ружье по достижению совершеннолетия. В 9 классе он планировал устроить в школе теракт, но ФСБ узнала о его намерениях и поставила его на учет.

12 октября Монахов поругался с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — стрелок открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу.

Число погибших от действий Монахова, по разным данным, составляет три или четыре человека. Сам стрелок скрылся в лесах. Для поиска молодого человека задействованы спецсредства.

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