Бабушка стрелка из Нижегородской области скончалась

Бабушка 18-летнего Данила Монахова, Галина Монахова, скончалась в больнице на операционном столе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Раненую внуком женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти.

Ранее сообщалось, что Данил Монахов поругался с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу.

Число погибших от действий Монахова достигло четырех человек. Сам стрелок скрылся в лесах.

Для поиска молодого человека задействованы спецсредства. Его ищут с помощью инфракрасных тепловизоров, коптеров и служебных собак. Кроме того, в село Большеорловское стягивают дополнительные силы из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений, в том числе авиационный отряд специального назначения Росгвардии.