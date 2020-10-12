Для поиска стрелка из Нижегородской области задействовали спецсредства

Для поиска скрывшегося в лесах Данила Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, сотрудники Росгвардии начали применять спецсредства. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, стрелка ищут с помощью инфракрасных тепловизоров, коптеров и служебных собак. Кроме того, в село Большеорловское стягивают дополнительные силы из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений, в том числе авиационный отряд специального назначения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы распространили ориентировку на 18-летнего Монахова. Из нее следует, что стрелок 2002 года рождения, у него при себе имеются два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. Кроме того, известно, что он может передвигаться на автомобиле KIA Ceed белого цвета или на серебристом KIA Spectra.

12 октября Данил Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу. Водителю удалось увести машину из-под обстрела. Никто из пассажиров не пострадал.