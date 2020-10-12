При расстреле автобуса в Нижегородской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате расстрела рейсового автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Telegram-канал «Подъем» в свою очередь пишет, что погибшие и раненые — люди, стоявшие на остановке. Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус, рассказала, что водитель и пассажиры транспортного средства не пострадали.

По некоторым данным, стрелявший убежал в лес, его ищут.

О происшествии стало известно ранее 12 октября. Уточнялось, что неизвестный расстрелял автобус из охотничьего ружья. Очевидцы пояснили, что мужчина готовился к нападению и специально ждал автобус у остановки.