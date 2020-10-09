Расстрелявшего по ошибке российских школьников бандита отправили в колонию

В Татарстане суд приговорил участника организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», по ошибке расстрелявшего школьников, к 15 годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 9 октября, «Ленте.ру» сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

В начале 2011 года более 50 человек из ОПГ Седьмовские с охотничьими ружьями, пистолетами и «коктейлями Молотова», приехали к дому № 68 на улице Проспект Правды в Казани, чтобы выяснить отношения с противоборствующей группировкой Первомайские.

Вскоре во двор дома въехал автомобиль, в котором был 18-летний водитель и трое подростков, не имевших никакого отношения к конфликту преступных группировок. Осужденный бандит и другие участники ОПГ ошибочно приняли их за своих противников и расстреляли.

17-летний подросток скончался на месте, а 16-летний пассажир получил огнестрельное ранение в голову. По решению суда, семья погибшего и потерпевший получат компенсацию морального вреда в размере одного миллиона и 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей признала участника ОПГ Седьмовские виновным в убийстве, покушении на убийство более двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества.