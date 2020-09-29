Расстрелявшему по ошибке российских школьников бандиту вынесли вердикт

В Верховном суде Республики Татарстан коллегия присяжных заседателей признала участника организованной преступной группы (ОПГ) Седьмовские виновным в убийстве, покушении на убийство более двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом во вторник, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В ночь на 4 июня 2011 года более 50 бандитов из ОПГ Седьмовские, вооруженных охотничьими ружьями, травматическими пистолетами, бутылками с зажигательной смесью и металлической арматурой, приехали на разборки с противоборствующей группировкой Первомайские.

Когда во двор въехал автомобиль, бандиты, в том числе подсудимый, решили, что это их враги, и открыли огонь. На самом деле в автомобиле находился 18-летний водитель и трое школьников, которые не имели никакого отношения к конфликту преступников. Несмотря на открытый по ним огонь, молодой человек сумел увести машину из-под обстрела, но два пассажира получили ранения. Для одного из подростков оно стало смертельным.

Подсудимый с вердиктом не согласился и вину не признал. В ближайшее время будет оглашен приговор по его уголовному делу.

Ранее были осуждены еще трое участников группировки. Один находится в федеральном розыске.