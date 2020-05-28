Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, летом 2011 года бандиты из группировки «Первомайские» избили члена ОПГ«Седьмовские». Те провели ответную акцию и сильно побили одного из представителей первомайских. Ожидая продолжения внезапно начавшейся криминальной войны, пять седьмовских устроили засаду, рассредоточившись по периметру двора на проспекте Победы.

Когда во двор въехала иномарка, бандиты решили, что это их враги, и немедленно открыли огонь из ружей. На деле же за рулем был 18-летний водитель, а в салоне находились трое школьников. Несмотря на шквальный огонь молодой человек сумел увести машину из под обстрела. Но два пассажира получили ранения. Для 17-летнего Эмиля Шафигуллина оно стало смертельным.

Алексею Назарову и лидеру преступной группы удалось скрыться. Последний до сих пор в федеральном розыске. Но в 2019 году в ходе оперативно-следственных мероприятий Назарова задержали. Свою вину в содеянном он так и не признал. В настоящее время дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

11 ноября 2013 года сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор трем членам группировки «Седьмовские», которые участвовали в нападении на подростков. Айрата Насыбуллина и Александра Максимова признали виновными по 105-й статье УК РФ (убийство). Насыбуллина приговорили к 16 годам колонии, а Максимова — к 12,5 годам.

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