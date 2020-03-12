Участники банды «Ключевские» получили 144 года тюрьмы за 12 убийств

Забайкальский краевой суд вынес приговор лидеру и пяти участникам организованной преступной группы «Ключевские» за 12 убийств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Подсудимых признали виновными в убийствах, похищении человека и бандитизме и приговорили суммарно к 144 годам лишения свободы в колонии строгого режима: Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет колонии, Иван Дяжур и Александр Тюменцев — по 24 года, Виктор Дегтярев и Алексей Гуськов — по 23 года.
По данным следствия, банда действовала на территории Забайкалья с 1995-го по 2005 год. Руководил преступной группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский, по фамилии которого группировка получила свое название. Его в 2005 году убили собственные подручные. Бандиты также расправились и с другим своим лидером Евгением Жаровым. Их расстреляли из автоматов в центре Читы.
«В кровавой деятельности банды принимали активное участие двое бывших депутатов: экс-депутат Читинской городской думы 47-летний Алексей Гуськов и экс-депутат Читинской областной думы 47-летний Дмитрий Непомнящий, которым инкриминируются совершение нескольких убийств», — отметил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.
По его словам, практически во всех случаях жертвами преступлений становились участники противоборствующих преступных группировок. Бандиты также расправились с двумя предпринимателями, у которых были взяты в долг крупные суммы денег. Еще двумя потерпевшими стали две 20-летние девушки, которых убили после мелкой ссоры.
У участников банды было изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами и 9,5 тысячи патронов, а также взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.
Кроме того, следователи обнаружили 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.