Обвиненного в двойном убийстве российского депутата отпустили

Депутат городской думы Иркутска Александр Панько, обвиняемый в двойном убийстве членов преступной группировки «Ключевские», сообщил о закрытии уголовного дела против него. Об этом парламентарий заявил изданию IRK.ru.

По его словам, информация о его нахождении под домашним арестом не соответствует действительности.

«Уголовное дело в отношении меня прекращено, я вернулся к своей обычной жизни, занимаюсь предпринимательской и общественной деятельностью», — пояснил Панько. Он не пояснил, на каком основании принято решение о прекращении дела.

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14 февраля источник ТАСС в силовых структурах Забайкальского края сообщил о смягчении меры пресечения депутату с содержания под стражей на домашний арест.

Он был арестован в октябре 2018 года по подозрению в причастности к убийству двух человек в Чите. Показания на Панько дали депутат городской думы Читы Алексей Г. и бывший депутат читинской облдумы Дмитрий Н. По данным следствия, они входили в оргпреступное сообщество (ОПС) «Ключевские» и причастны к убийствам 12 человек, совершенным с 1995 по 2000 год, сообщал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

«Ключевские» активно действовали в Забайкалье в середине 1990-х годов. Руководил группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских механических заводов Константин Ключевский, а его ближайшими помощниками стали двоюродный брат Евгений Жаров и близкие друзья — родные братья Борис и Сергей Путинцевы.

Начинала группировка с рэкета, а потом стала промышлять разбоями на трассах.

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