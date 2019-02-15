Названа причина закрытия дела российского депутата о двойном убийстве

Иркутский депутат Александр Панько освобожден из-под ареста в связи с истечением срока давности. Об этом в пятницу, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) по Забайкальскому краю Егор Марков.

По словам Маркова, с момента совершения преступления прошло более 15 лет, и сроки давности привлечения к ответственности истекли. Панько и его защитники заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию.

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Уточняется, что Панько было предъявлено обвинение не в двойном убийстве, как сообщалось ранее, а в пособничестве в убийстве без отягчающих обстоятельств, а также укрывательстве еще одного убийства. Депутат полностью признал вину в содеянном.

По версии следствия, с 1995 по 2005 годы на территории Забайкалья действовала преступная группировка «Ключевские», члены которой нападали на людей для установления криминального контроля, устранения конкурентов и хищения имущества состоятельных жителей края. Следователи установили причастность бандитов к 17 убийствам, в качестве обвиняемых по уголовному делу были привлечены 15 человек, в том числе бывший депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящий и экс-депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов. Первый из них обвиняется в пяти, а второй — в шести убийствах.

В октябре прошлого года по подозрению в причастности к двум убийствам, совершенным участниками ОПГ, был задержан, а затем арестован Александр Панько. В ходе следствия депутат Думы Иркутска признался, что выступал в качестве пособника в убийстве одной из жертв преступления, и указал, где были захоронены тела.

Причастность Панько к деятельности Ключевских доказана не была. Расследование уголовного дела в отношении членов группы продолжается.

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