Двоих российских депутатов осудят за 11 убийств в составе ОПГ

В Забайкалье завершено расследование дела в отношении участников организованной преступной группы «Ключевские», орудовавшей на территории края в течение десяти лет и промышлявшей бандитизмом, вымогательствами и убийствами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, перед судом предстанут восемь человек, в том числе двое входивших в состав банды бывших депутатов. Экс-депутата Читинской городской думы Алексея Гуськова обвинили в шести, а экс-депутата областной думы Дмитрия Непомнящего — в пяти убийствах.

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В октябре прошлого года сообщалось, что по делу «Ключевских» арестован еще и депутат городской думы Иркутска Александр Панько. Однако в феврале 2019-го его отпустили, сам Панько сообщил о закрытии уголовного дела против него. В СКР это объяснили истечением срока давности привлечения депутата к ответственности. По версии следствия, Панько не был причастен непосредственно к убийствам, но выступал в качестве пособника расправы над одной из жертв, а затем указал, где были захоронены тела.

Банда «Ключевские» нападала на жителей Забайкалья в период с 1995 по 2005 год. Их жертвами становились члены других преступных группировок и местные предприниматели, в числе убитых оказались также две 20-летние девушки, которые после ссоры с бандитами могли пожаловаться на них в полицию. В последний год существования преступной группы участники расстреляли собственных руководителей — Евгения Жарова и Константина Ключевского. Всего следствию удалось доказать причастность «Ключевских» к 17 убийствам.

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