Появились подробности жестоких убийств ОПГ вора в законе Пичуги

Появились подробности шести жестоких убийств и покушений, которые инкриминируют организованной преступной группировке (ОПГ) вора в законе Юрия Пичугина, известного в криминальных кругах, как Пичуга. Об этом в четверг, 9 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным ведомства, группировка Пичугина была сформирована в 1994 году, и вскоре ее главарь ввел единые для всех нормы поведения, включающие наказания за нарушение правил конспирации и невыполнение приказов лидера. Бандиты регулярно устраняли неугодных им людей — в частности, только в 2005 году, по данным следствия, ими было совершено четыре убийства.

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В январе 2005-го бандиты расстреляли предпринимателя из Сыктывкара, не возвратившего долг. Мужчина, получивший шесть огнестрельных ранений, через месяц скончался в больнице. Позже в мае того же года «пичугинские» расправились с одним из членов ОПГ, который ставил под сомнение авторитет лидера и пытался выйти из группировки. Его застрелили в подъезде дома в городе Усинск.

В августе 2005 года на территории Човского промузла Сыктывкара был убит информатор правоохранительных органов, который рассказывал о мошеннических схемах группировки. Менее чем через месяц бандиты отомстили директору частного охранного предприятия (ЧОП). Ранее он давал показания на группировку, из-за чего сам Пичугин и несколько его подельников были осуждены. Директора ЧОП расстреляли из автомата. Эксперты насчитали на теле потерпевшего более 20 огнестрельных ран.

В июне 2010 года на территории промбазы в поселке Верхняя Максаковка была совершена расправа над неугодным членом группировки. Связанного мужчину избивали, пытали, а затем зарубили топором. Труп скинули в заранее вырытую яму, где облили бензином и подожгли. В 2012 году «пичугинские» расстреляли криминального авторитета и его приятеля в собственном автомобиле: первый скончался на месте, а второго потерпевшего удалось спасти.

29 мая 2019 года сообщалось, что в республике Коми суд вынес приговор Махачу Азизову, одному из участников преступного сообщества Пичугина.

Лидера ОПГ и остальных ее участников задержали зимой 2017 года после обысков в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре. В качестве фигурантов по уголовному делу в настоящий момент проходят 18 человек. Расследование в отношении членов группировки завершилось в 2019 году.

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