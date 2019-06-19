Выборы главаря преступного мира России отложили

Выборы вора в законе №1 в России отложены как минимум до 2024 года. Причиной тому стала жесткая позиция руководства страны в отношении лидеров организованной преступности, в частности, внесение в Уголовный кодекс статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пишет Znak.

По словам источника издания, выборы главного вора в законе пока не будут проводить не только в России, но и в других странах. «Наших даже в Турции щемить стали местные, туда тоже никто не сунется пока. Может, если власть сменится, тогда вернутся к вопросу», — уточнил собеседник издания.

Он добавил, что сейчас врио главы преступного мира России условно является Юрий Пичугин (Пичуга), обвиняемый по статье 210 Уголовного кодекса («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Сейчас Пичуга находится под следствием, полноценная коронация его не проводилась. По другим данным, пост вора в законе №1 занимает Олег Шишканов (Шишкан), который был судим за убийство и изнасилование.

В апреле сообщалось, что лидером преступной России может стать Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро. В 2003 году он помогал правоохранительным органам в освобождении сотрудников ООН, которые были захвачены в Кодорском ущелье Абхазии.

До 2016 года преступной российской мафией руководил Захарий Калашов (Шакро Молодой). Пост главаря стал вакантен после его задержания. В марте 2018 года Калашов получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. За это правонарушение грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!