Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 1 апреля.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За это правонарушение грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.

Также законом предусматривается, что лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание ниже низшего предела либо условное осуждение. В отдельный состав преступления выделяется координация действий организованных групп. За это грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и миллионный штраф.

Введение новой статьи в Уголовный кодекс российский лидер инициировал в середине февраля. По его мнению, сегодня криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире. Спустя месяц президентский законопроект приняла Госдума; Совет Федерации одобрил документ 27 марта.

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