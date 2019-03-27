Совет Федерации одобрил закон о криминальных авторитетах

Закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС) одобрен Советом Федерации, пишет газета «Коммерсантъ».

Документ вступит в силу после подписания главой государства, который выступил его автором. Согласно закону, Уголовный кодекс России дополнится статьей 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), предусматривающей лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей.

Для лидеров ОПГ исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела. Закон в целом ужесточает уголовную ответственность за создание, а также руководство таким сообществом вплоть до пожизненного заключения.

Участие в собрании организаторов, лидеров или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения любого из указанных преступлений будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Без такового — с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

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Закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 14 марта.

14 февраля президентом России Владимиром Путиным был внесен в Госдуму законопроект против криминальных авторитетов. Они избегают ответственности при помощи своего статуса в преступном мире, считает глава государства. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена, отмечается в пояснительной записке. Президент считает целесообразным это исправить.

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