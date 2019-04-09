Воры в законе приготовились к новой войне

Выход из тюрьмы влиятельного вора в законе Тариэла Ониани (Таро) может положить начало новой криминальной войне. Ониани намерен предъявить претензии раскороновавшим его авторитетам и стать «вором в законе №1». Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает «Росбалт».

Окружение Ониани постаралось сделать так, чтобы после выхода на свободу он не задержался в спецприемнике, а сразу был депортирован в Грузию, рассказал источник агентства в правоохранительных органах. Из Грузии Ониани улетит в Турцию, где находится большая группа его сторонников. Они уже произносят «победные тосты» и обещают неприятности всем подписантам «малявы» о раскоронации Ониани, пишет «Росбалт».

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«Маляву» в 2009 году подписали десятки мафиози, и пока они не отреклись от своих подписей, воровской статус Таро недействителен. Он намерен собрать сходку и предложить подписантам либо найти удобную отговорку (например, что подпись поставили без их согласия), либо покаяться и получить прощение. Таким образом, Ониани снимет вопросы о своем статусе и получит большую группу союзников, после чего сможет заявить о притязаниях на место «вора в законе № 1».

За теми, кто не захочет извиняться и отзывать подписи, начнется охота с избиениями и стрельбой, по клану самого Ониани могут последовать упреждающие удары. Ближайшее время грозит началом новой криминальной войны, но она коснется зарубежных стран, в первую очередь Турции. Противостоять Таро могут Мераб Гогия («Мелия») и Гоча Алпаидзе («Альфасон»), пишет «Росбалт».

Среди подписантов «малявы», которые находятся в России, «самым видным законником» «Росбалт» называет Василия Христофорова (Васю Воскреса). Он может не поехать на сходку под предлогом возможного ареста или решить проблемы с Ониани через его московских приятелей. Как пишет «Росбалт», в России преимущественно остались славянские воры в законе (Тюрик, Шишкан, Петрик, Аксен), которые были далеки от событий с Ониани и будут придерживаться нейтралитета. У них есть свой «фаворит», и, по мнению источников агентства, более вероятно, что Захарий Калашов (Шакро Молодой) вернет себе место «вора в законе № 1». При этом Ониани еще надо добраться до Турции, избежав по пути ареста. К примеру, Испания разыскивает его за создание преступного сообщества и отмывание денег.

9 апреля стало известно, что Ониани вышел из колонии. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы в июле 2010 года за похищение человека и вымогательство. Позже срок был сокращен до 9 лет и 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что «воры в законе» в России перестали общаться друг с другом из-за принятия закона об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

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