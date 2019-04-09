Главный вор в законе России вышел на свободу

Вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро, освободился из колонии в Оренбургской области. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по региону.

«У нас он отбыл срок наказания, который был предоставлен судом, и мы его освободили», — уточнили в УФСИН.

Ранее во вторник адвокат Таро Александр Кобаидзе сообщил, что после освобождения тот собирается жить в Турции.

61-летний глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев.

В 2018 году глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России. Отмечалось, что его должны депортировать из страны сразу же после освобождения из колонии.

Ранее «Росбалт» сообщал, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1.

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