Главный вор в законе России освободился и сразу попал в СИЗО

Соль-Илецкий суд в Оренбургской области арестовал на 40 дней вора в законе Тариэла Ониани, известного как Таро, который 9 апреля освободился из колонии. Его взяли под стражу прямо у выхода колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя суда Линиза Шевчик.

Ониани будет содержаться в СИЗО до 19 мая, затем его выдворят за пределы России. Арест, как пояснила Шевчик, связан с тем, что мужчина объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами.

По словам адвоката Ониани, его клиент после освобождения хотел бы жить в Турции.

Материалы по теме «Их ночной кошмар может стать реальностью» Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести

61-летний глава кутаисского воровского клана Ониани отбывал наказание в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. В июле 2010-го Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев. В 2018-м глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

«Росбалт» ранее писал, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!