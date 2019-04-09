Главный вор в законе раскрыл свои планы после депортации из России

Вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро, после освобождения из колонии в России собирается жить в Турции. Об этом сообщил адвокат Александр Кобаидзе, передает «ПраймКрайм».

«Тариэл отбыл наказание в России, и подтверждаю, что он приедет в Турцию, в Стамбул. Российская Федерация установила ограничения не только для него, но и для воров в законе в целом. По моей информации, он пока что собирается жить в Турции. Он не является гражданином Грузии», — сказал защитник.

61-летний глава кутаисского воровского клана Тариэл Ониани во вторник, 9 апреля, должен досрочно освободиться из колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Этот срок истекал 11 июня 2019 года, но Таро удалось добиться сокращения наказания до 9 лет и 10 месяцев.

По данным ФСИН, авторитет был неспокойным сидельцем: во время заключения Таро допустил 253 нарушений порядка, за что его дважды помещали в карцер и восемь раз — в штрафной изолятор и помещение камерного типа. Поощрений не имел.

Материалы по теме «Их ночной кошмар может стать реальностью» Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести

В 2018 году глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета. Его депортируют из России сразу же после освобождения из колонии.

«Росбалт» указывает, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1. Таро разыскивается правоохранительными органами Испании за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Однако источники издания сомневаются, что авторитет попадет в руки испанского правосудия. Они полагают, что Ониани депортируют в Грузию, откуда он, вероятнее всего, переберется в Турцию.

Там он, как отмечается, сможет реализовать свои планы и созвать масштабную сходку криминальных генералов, чтобы решить вопросы, связанные с верховенством в воровском мире.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!