Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

61-летний глава кутаисского воровского клана Тариел Мулухов (Ониани), известный как Таро, досрочно выходит из колонии строгого режима 9 апреля. Об этом сообщило издание «Росбалт».

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.

По данным издания, ФСИН попросила суд установить за Таро административный надзор после его освобождения из мест лишения свободы. Эта мера предполагает обязанность бывшего заключенного два раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства и находиться дома в ночное время.

Во ФСИН подсчитали, что Таро во время заключения допустил 253 нарушения порядка, за что его дважды помещали в карцер и восемь раз — в штрафной изолятор и помещение камерного типа. Поощрений не имеет.

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Администрация колонии предоставила суду сведения о личности осужденного: «общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый».

Кроме того, с 2014 года Ониани состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающий негативное влияние на других осужденных. Придерживается криминальной субкультуры.

Несмотря на такую характеристику, суд отказал ФСИН в установлении надзора за Таро, поскольку его депортируют из России сразу же после освобождения. В 2018 году глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета. Документ был зачитан Таро представителями правоохранительных органов в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке, где он отбывает срок.

Росбалт указывает, что Ониани на данный момент является самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его освобождения обострится борьба за место вора в законе №1. Таро разыскивается правоохранительными органами Испании за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Однако источники издания сомневаются, что авторитет попадет в руки испанского правосудия. Они полагают, что Ониани депортируют в Грузию, откуда он, вероятнее всего, переберется в Турцию.

Там он сможет реализовать свои планы и созвать масштабную сходку криминальных генералов, чтобы решить вопросы, связанные с верховенством в воровском мире.

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