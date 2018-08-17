В МВД объяснили причины изгнания из России лидера преступного мира Таро

МВД впервые прокомментировало решение о подготовке к высылке из России криминального авторитета Тариела Мулухова (Ониани), известного как Таро, которого в полиции считают главой одного из крупнейших преступных кланов России, передает РБК.

Решение о нежелательности пребывания или проживания на территории России иностранного гражданина вынесено и будет выполнено после освобождения фигуранта из мест лишения свободы с соблюдением законодательства Российской Федерации, сообщили изданию в управлении общественных связей ведомства.

«Если принято такое решение, то въезд на территорию страны запрещается бессрочно», — добавили в МВД

Источник РБК в главном управлении уголовного розыска рассказал, что у Тариела Мулухова есть испанское гражданство. «О каком-либо другом гражданстве нам неизвестно», — добавил собеседник издания, добавив, что в уголовном розыске Таро считают влиятельной персоной в иерархии криминального мира.

14 августа сообщалось, что вору в законе Таро, находящему сейчас в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке, представитель МВД зачитал приказ главы ведомства Владимира Колокольцева о его выдворении из России после освобождения из мест лишения свободы.

У осужденного авторитета есть право обжаловать в судебном порядке приказ министра.

Мулухов (Ониани) отбывает 10-летний срок за похищение человека и вымогательство. Менее чем через год он должен выйти на свободу.

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После того как суд приговорил вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) к почти 10 годам лишения свободы за вымогательство, Таро называют главным претендентом на звание российского «вора №1».

«Все будет зависеть от того, удастся ли юристам Таро доказать его российское гражданство: в 2010 году ФМС признала его получение Ониани недействительным, однако решения суда по этому поводу до сих пор нет. При этом, по некоторым данным, Таро успел отказаться от своего грузинского гражданства», — сообщил источник «Ленты.ру».

По его словам, если Таро не будет признан гражданином России, ему будет грозить выдача в Испанию: там вора в законе обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, нажитых преступным путем.

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