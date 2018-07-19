Силовые структуры
 
Последние новости
Путин объявил об изменении внешней политики России
Придумана новая причина для увольнения россиян
Трамп возжелал новой встречи с Путиным
Люксовый бренд сжег свою одежду на сумму 36 миллионов долларов
Дуров впервые попал в список самых влиятельных молодых лидеров мира
Малолетние украинцы перекрыли двор дома и потребовали плату за проезд
Минобороны развернуло лазеры «Пересвет»
Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей
Британия опровергла информацию об опознанных отравителях Скрипалей
Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео
Новости партнеров

Появилась новая версия визита главного вора России в здание СКР

Перейти в «Мою Ленту»
Шакро Молодой

Влиятельный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) в 2016 году посетил одно из зданий Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве в рамках плана высокопоставленных сотрудников ведомства по освобождению из-под ареста его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт».

По его данным, этот факт был установлен в ходе расследования нескольких эпизодов взяточничества в ГСУ СКР. За освобождение Кочуйкова из СИЗО следователям передали в общей сложности 1,5 миллиона долларов. По задумке силовиков, они смягчили бы статью обвинения Итальянца, а тот вместе с подельником признал вину, что дало бы повод для изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Однако Кочуйков, как пишет агентство, наотрез отказался признавать вину, и тогда, чтобы переубедить его, следователи решили прибегнуть к помощи Калашова.

Вора в законе пригласили в здание управления СКР по ЦАО Москвы, там же в это время допрашивали Кочуйкова. В какой-то момент последнему позволили выйти в коридор, где его дожидался Калашов. Они поговорили, но и после этого Итальянец не изменил свою позицию. В итоге следователи просто не продлили ему срок ареста, но сразу после выхода из СИЗО Кочуйкова задержали сотрудники ФСБ.

Адвокат экс-начальника управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко в начале июня заявила, что встреча Шакро Молодого и Итальянца в здании столичного главка ведомства была проведена в рамках следственных действий. «Следователь, проводивший их, ответил на все вопросы, дал пояснения. Крамаренко тоже ответил на вопросы следствия по этому поводу. Он же не мог контролировать, что происходит и какие следственные действия [идут] на всех четырех этажах следственного управления», — цитировало ее РИА Новости.

В марте Калашов, считающийся лидером преступного мира России, и Кочуйков получили длительные сроки лишения свободы по делу о вымогательстве. Расследование взяточничества в ГСУ СКР еще не завершено, обвиняемыми по этим эпизодам проходят бывший руководитель главка Александр Дрыманов (находится под арестом), его экс-заместитель Денис Никандров (под арестом), бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (пошел под суд, его бывший шеф Михаил Максименко был осужден в апреле) и Алексей Крамаренко (под арестом).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Как СК организовал тайную встречу Шакро и Итальянца
Полковника СКР предложили оштрафовать на 32 миллиона за взятку
Бывший главный следователь Москвы закатил истерику на допросе
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0217 июля

«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»

Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
13:16Сегодня

Ограбивший банк пропал на автобусной остановке

14:53Сегодня

Полковника СКР предложили оштрафовать на 32 миллиона за взятку

12:32Сегодня

На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
10:41Сегодня

Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»

23:0330 июня

Полиция задержала подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ имени Баумана

00:31Сегодня

В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино

Силовые структуры00:0126 июня

«За мной пришли девять человек»

Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
15:4218 июля

Бывший глава МУРа отделался условным сроком по делу о коррупции

13:0221 июня

Россиянин влепил пощечину гаишнику за отказ от селфи и попал на видео

22:4618 июля

В Москве вооруженные преступники ограбили банк

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Путин объявил об изменении внешней политики России
В Госдуме анонсировали широкое обсуждение пенсионной системы
Путин пообещал соразмерный ответ на включение Украины и Грузии в НАТО
Критикующего Facebook чиновника уличили в избегании ФСБ
Все материалы
Мир
«Страшный предатель, негодяй и агент Москвы»
Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей
Британия опровергла информацию об опознанных отравителях Скрипалей
Подсчитаны огромные расходы на военный парад в Вашингтоне
Трамп понадеялся на хорошие отношения с Путиным
В США нашли способ узнать тайны Трампа и Путина
Россия потребовала назвать опознанных отравителей Скрипалей
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Украинские радикалы разогнали собрание «патриотических сил»
Малолетние украинцы перекрыли двор дома и потребовали плату за проезд
Мэр украинского города обещал коррупционерам виселицу и попался на взятке
В Киеве в офис оппозиционной партии ворвались автоматчики
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Ереван отреагировал на стрельбу российских солдат в армянском селе
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Эксперт уверил в позитивном развитии ситуации с Urban Group для ее дольщиков
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
Первые танкеры с российским газом прибыли в Китай
Госдума начала обсуждение пенсионных изменений
Андрей Степаненко«Рынок станет более либеральным»
Генеральный директор РАД о системе госзакупок
AliExpress пообещал мгновенную доставку
Все материалы
Силовые структуры
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»
Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
В России арестовали партизан-революционеров
Бывшие военные исповедовали смесь нацизма, сталинизма и сексуальных практик
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Ограбивший банк пропал на автобусной остановке
На Урале арестовали обвиняемого в убийстве королевы красоты
Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»
В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино
Все материалы
Наука и техника
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Грузовой корабль «Прогресс МС-09»«Американцы такого еще не делали»
«Роскосмос» похвастался рекордом 1967 года. Впереди полет на Луну?
Минобороны развернуло лазеры «Пересвет»
Россия показала пуск ядерного «Буревестника»
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
Впервые показан пуск «Авангарда»
Все материалы
Спорт
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
Месси подобрал нового игрока для «Барселоны»
Призер Игр-2014 погиб от ножевого ранения
Овечкин переписал историю американского спорта
Поединок российского бойца возглавит московский турнир UFC
Назван самый дорогой спортивный клуб мира
ЦСКА помешал футболисту сборной России перейти в «Барселону»
Все материалы
Культура
Большие кочерыжки
В России показали самую вульгарную и неприличную оперу
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский
Мужчина прыгнул с водопада во время съемок рэп-клипа и утонул
Звездами «Горбатой горы» планировали сделать Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта
Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона
Все материалы
Интернет и СМИ
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Российский комик подал в суд на Украину
Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв
Акробатка сорвалась с высоты в огонь во время телешоу
Все материалы
Ценности
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Назван самый популярный бренд одежды
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Появились новые подробности конфликта между россиянином и украинцем в Турции
Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца
В России решили регулировать еще и поездки на автомобилях
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Нелепая одежда мужа заставила австралийку подозревать его в измене
Акулы напали сразу на двух детей на побережье США
Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову
Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое
Все материалы
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Один вагон на миллион. Часть 2
Еще шесть универсалов, в прошлом бывших роскошными седанами
Самые популярные моторы
Моторы, которые чаще всего вставляют в самые разные машины
Стали известны новые подробности о внедорожной Lada XRay
Компания Renault представила самый мощный Megane
Появились фотографии нового хэтчбека Lada Granta
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы