Полковнику СК дали 13 лет по делу о взятках

Мосгорсуд приговорил полковника Следственного комитета, начальника Управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко к 13 годам строгого режима по делу о взятках, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Также Максименко назначен штраф 165 миллионов рублей, его лишили звания. Также суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в силовых структурах. Прокуратура просила для полковника 15 лет лишения свободы.

Изначально следствие утверждало, что Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя московского главка СК Денис Никандров получили взятку 500 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова из СИЗО.

Материалы по теме «Ты больше чем вор!» Главный русский мафиози Шакро Молодой сел. Криминальный мир ждут перемены

РИА Новости добавляет, что позднее ФСБ начала расследование о взятке от бизнесмена Олега Шейхаметова, дело Максименко после этого выделили в отдельное производство. Полковника также обвинили в получении 50 тысяч долларов от петербургского бизнесмена Бадри Шенгелия за то, чтобы следователь добился уголовного дела о краже у предпринимателя дорогих часов марки Hublot.

Дела Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства, оба будут рассматриваться в особом порядке.

Шакро Молодого в конце марта приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательство у директора московского ресторана Elements на улице Родчельской.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!