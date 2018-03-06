Генерал Никандров признался в даче взятки главному следователю Москвы

Бывший замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Денис Никандров, арестованный за взятку от представителей криминального мира, признался в даче взятки своему начальнику Александру Дрыманову. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает «МК».
О признании генерала Никандрова стало известно в ходе оглашения письменных материалов дела на процессе в отношении начальника УСБ СКР Михаила Максименко. По этому делу следователь проходит свидетелем.
Как следует из рапорта сотрудника Следственного управления ФСБ, банковскую карту, принадлежащую латвийскому банку, Никандров передал начальнику в качестве благодарности за получение должности и за общее покровительство по службе.
По словам следователя, ФСБ предполагала, что уголовные дела будут возбуждены и в отношении Никандрова, и в отношении Дрыманова. Но решение о деле Дрыманова должен был принять лично председатель СКР Александр Бастрыкин. Вероятно, он его так и не принял.
12 сентября прошлого года стало известно о возбуждении в отношении руководителя УСБ СКР Максименко и его заместителя Александра Ламонова уголовного дела о взятке в 500 тысяч долларов.
По версии следствия, Максименко, Ламонов и Никандров получили взятку от криминального авторитета за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.
4 сентября сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке и стал руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.