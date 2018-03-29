Прокурор запросил для полковника СК 15 лет колонии за многомиллионные взятки

Гособвинитель запросил для обвиняемого в коррупции полковника Следственного комитета России Михаила Максименко наказание в виде 15 лет колонии. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката полковника Андрея Гривцова.

«В ходе прений прокурор попросил для Максименко наказания в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей», — отметил Гривцов.

Прения по уголовному делу прошли в Мосгорсуде в закрытом режиме.

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По версии следствия, начальник Управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя столичного главка СК Денис Никандров получили взятку в 500 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.

4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке и стал руководитель московского главка СК Александр Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли. Глава столичного управления проходит свидетелем по делу Максименко.

29 марта Захария Калашова (Шакро Молодого) приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии за вымогательства у директора московского ресторана Elements на улице Родчельской. Приближенный Калашова, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.

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