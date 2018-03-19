У главного следователя Москвы отобрали три пистолета

Руководитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов рассказал, что следователи ФСБ в ходе следственных действий изъяли у него наградное оружие. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

«Забрали наградное оружие, три пистолета. Очень обрадовались, когда нашли. Пока не вернули», — сказал Дрыманов после выступления в Мосгорсуде. Он не стал уточнять марки изъятого оружия, но подчеркнул, что готов показать документы на право его использования.

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Глава столичного СКР проходит свидетелем по делу руководителя управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко.

По версии следствия, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя столичного главка СКР Денис Никандров получили взятку в 500 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.

4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке и стал руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.

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