У главного следователя Москвы отобрали три пистолета

Руководитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов рассказал, что следователи ФСБ в ходе следственных действий изъяли у него наградное оружие. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.
«Забрали наградное оружие, три пистолета. Очень обрадовались, когда нашли. Пока не вернули», — сказал Дрыманов после выступления в Мосгорсуде. Он не стал уточнять марки изъятого оружия, но подчеркнул, что готов показать документы на право его использования.
Глава столичного СКР проходит свидетелем по делу руководителя управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко.
По версии следствия, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замруководителя столичного главка СКР Денис Никандров получили взятку в 500 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО.
4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке и стал руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.