Главного следователя Москвы обвинили в помощи Шакро Молодому

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов за вознаграждение предпринимал меры к освобождению из-под стражи Андрея Кочуйкова (Итальянец), соратника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом во вторник, 23 января, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на обвинительное заключение по делу главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, оглашенное в Мосгорсуде.

«Дрыманов, исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от [предпринимателя Дмитрия] Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство», — говорится в документе.

Как следует из обвинительного заключения, «в дальнейшем Никандров и Крамаренко предоставили Дрыманову служебные записки о необходимости переквалификации действий Кочуйкова и (Эдуарда) Романова, об изменении им меры пресечения на не связанные с заключением под стражей при отсутствии на то законных оснований».

«Несмотря на это Дрыманов одобрил эти предложения и (...) и поручил Никандрову продолжить курирование расследования уголовного дела», — сказал прокурор, оглашая обвинительное заключение.

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18 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что предприниматели скинулись на взятку Максименко, обещавшему за пять миллионов долларов помочь с освобождением из СИЗО Кочуйкова. По данным издания, первый транш в 500 тысяч долларов дал владелец сети ресторанов Олег Шейхаметов. Еще 500 тысяч евро — Смычковский, проживающий сейчас в США.

По данным следствия, деньги от бизнесменов к Максименко шли через цепочку посредников: бывший полковник МВД Евгений Суржиков передал их своему приятелю Денису Богородецкому из УСБ СКР, который отнес их замглавы подразделения Александру Ламонову, а он вручил взятку Максименко.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров были арестованы в июле 2016 года. Они стали фигурантами уголовного дела после перестрелки у столичного ресторана Elements на Рочдельской улице с участием Кочуйкова и его охранников в декабре 2015 года.

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